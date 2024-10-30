Avrupa’daki firari teröristler bu iddiayı yayıyor: Öcalan Nevruz’da serbest bırakılıp, Erbil’e yerleştirilecek

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Avrupa’daki firari teröristler bu iddiayı yayıyor: Öcalan Nevruz’da serbest bırakılıp, Erbil’e yerleştirilecek

Terör örgütü propagandası yapmaktan hüküm giyen firari “Kürdistani Parti'nin” (PAKURD) Kurucu Genel Başkanı İbrahim Halil Baran, terör örgütü PKK elebaşısının 2025 yılında Nevruz’da serbest bırakalacağını ve Irak’ın Erbil şehrine yerleşeceğini iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davet etmişti.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan çıkışa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da destek vermiş, “Önyargısız değerlendirilmeli” yorumunda bulunmuştu.

“ÖCALAN NEVRUZ’DA SERBEST BIRAKILACAK, ERBİL’E YERLEŞECEK” İDDİASI

Yeni ‘Çözüm Süreci’ tartışmaları devam ederken, sözde “Kürdistani Parti'nin” (PAKURD) Kurucu Genel Başkanı İbrahim Halil Baran’dan ilginç iddialar gündeme geldi.

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Terör örgütü propagandası yapmaktan ve Cumhurbaşkanı’na hakaretten ceza alınca yurt dışına kaçan Baran, 22 Ekim 2024 tarihinde Youtube’da yayınladığı videoda terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın 2025 yılının Mart ayında Nevruz Bayramı’nda serbest bırakılacağını ve Irak’ın Erbil şehrine yerleşeceğini iddia etti.

“88 ÖRGÜT YÖNETİCİSİ YANINA GİDEBİLİR”

Öcalan’ın yanında 88 örgüt yöneticisinin de yaşayabileceği ileri süren Baran, teröristlerin bir kısmının Norveç ve Yunanistan’da yaşayabileceğini, bir kısmının da pişmanlık yasasından faydalanıp Türkiye’de kalacağını söyledi.

Öcalan’ın iktidarla anlaştığını, PKK’yı lağvettiğini duyuracağını iddia eden Firari Baran, belediyelerin ise yerel yönetimlerin güçlendirilmesi başlığı altında yetkilerinin artırılacağını, okullarda Kürtçe eğitimin ilk 8 yıl verileceğini kaydetti.

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