Avrupa’daki kara gece manşetlere böyle yansıdı

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Avrupa’daki kara gece manşetlere böyle yansıdı

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kara gece yaşadı. Büyük hayal kırıklığı gazete manşetlerine yansıdı.

Türk takımları dün akşam Avrupa’da büyük hüsran yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kara gece yaşadı.

Galatasaray, 2-0 önde götürdüğü maçta Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların oynadığı kötü futbol taraftarları isyan ettirdi.

Beşiktaş ise kendi evinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar 2-0 geriye düştükten sonra oyunu tek kaleye çevirse de aradığı golü çok geç buldu.

Fenerbahçe ise deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Siyah bezlılarda Tadic’in ve Ambrabat2ın oyunu takdir toplarken Teknik Direktör Mourinho eleştirilere maruz kaldı.

Avrupa’da yaşanan büyük hayal kırıklığı gazete manşetlerine yansıdı. İşte manşetlerden bazıları:

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