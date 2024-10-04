Avrupa’daki kara gece manşetlere böyle yansıdı

Türk takımları dün akşam Avrupa’da büyük hüsran yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kara gece yaşadı.

Galatasaray, 2-0 önde götürdüğü maçta Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların oynadığı kötü futbol taraftarları isyan ettirdi.

Beşiktaş ise kendi evinde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılar 2-0 geriye düştükten sonra oyunu tek kaleye çevirse de aradığı golü çok geç buldu.

Fenerbahçe ise deplasmanda Twente ile 1-1 berabere kaldı. Siyah bezlılarda Tadic’in ve Ambrabat2ın oyunu takdir toplarken Teknik Direktör Mourinho eleştirilere maruz kaldı.

Avrupa’da yaşanan büyük hayal kırıklığı gazete manşetlerine yansıdı. İşte manşetlerden bazıları: