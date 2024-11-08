Avrupa’daki maçlar sonrası ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş sahasında Malmö’yü 2-1 yenerken Galatasaray ise Tottenham’ı 3-2 mağlup etti. Ancak Fenerbahçe deplasmanda AZ Alkmaar’a 3-1 mağlup oldu. Konferans Ligi’nde oynayan Başakşehir ise deplasmanda Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Temsilcilerimizin maçlarında alınan skorlar sonrası Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yükselişi devam etti.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki puanı 39 bin 300'e yükseldi. Çekya ise tek galibiyetle birlikte 41 bin 50 puana yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şu şekilde:

1- İNGİLTERE - 94.303

2-İTALYA - 83.606

3- İSPANYA - 77.989

4-ALMANYA - 75.535

5- FRANSA - 63.236

6- HOLLANDA - 58.566

7- PORTEKİZ - 54.016

8 - BELÇİKA - 47.200

9- ÇEKYA - 41.050

10- TÜRKİYE - 39.100