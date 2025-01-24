Avrupa’daki son maçlar sonrası Türkiye’nin UEFA puanındaki son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devan etti. Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi. Fenerbahçe ise evinde Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Temsilcilerimizden sadece Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle berabere kaldı. Avrupa’da oynana kritik maçları sonrası Türkiye’nin ülke puanı güncellendi

İşte UEFA ülke puanında son durum:

1- İngiltere 100,088 puan

2- İtalya 88,168 puan

3- İspanya 82,418 puan

4- Almanya 78,785 puan

5- Fransa 65,664 puan

6- Hollanda 61.232 puan

7- Portekiz 58,466 puan

8- Belçika 52.300 puan

9 - Çekya 42,650 puan

10- Türkiye 41.700 puan