Avrupa’daki son maçlar sonrası Türkiye’nin UEFA puanındaki son durum

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Avrupa’daki son maçlar sonrası Türkiye’nin UEFA puanındaki son durum

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oynadığı maçlar sonrası Türkiye’nin UEFA puanı merak konusu oldu. Kritik maçlar sonrası UEFA sıralamasındaki son durum belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devan etti. Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi. Fenerbahçe ise evinde Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Temsilcilerimizden sadece Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle berabere kaldı. Avrupa’da oynana kritik maçları sonrası Türkiye’nin ülke puanı güncellendi

İşte UEFA ülke puanında son durum:

1- İngiltere 100,088 puan

2- İtalya 88,168 puan

3- İspanya 82,418 puan

4- Almanya 78,785 puan

5- Fransa 65,664 puan

6- Hollanda 61.232 puan

7- Portekiz 58,466 puan

8- Belçika 52.300 puan

9 - Çekya 42,650 puan

10- Türkiye 41.700 puan

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