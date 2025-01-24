Avrupa’daki son maçlar sonrası Türkiye’nin UEFA puanındaki son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 7. hafta maçlarıyla devan etti. Galatasaray, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile evinde 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş, sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 yendi. Fenerbahçe ise evinde Lyon ile 0-0 berabere kaldı.
Temsilcilerimiz, bu hafta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. Temsilcilerimizden sadece Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle berabere kaldı. Avrupa’da oynana kritik maçları sonrası Türkiye’nin ülke puanı güncellendi
İşte UEFA ülke puanında son durum:
1- İngiltere 100,088 puan
2- İtalya 88,168 puan
3- İspanya 82,418 puan
4- Almanya 78,785 puan
5- Fransa 65,664 puan
6- Hollanda 61.232 puan
7- Portekiz 58,466 puan
8- Belçika 52.300 puan
9 - Çekya 42,650 puan
10- Türkiye 41.700 puan