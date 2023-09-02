Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ve Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıran Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde;
20 Eylül: Kopenhag
3 Ekim: Manchester United (D)
24 Ekim: Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih (D)
29 Kasım: Manchester United
12 Aralık: Kopenhag (D)
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü ise şöyle;
21 Eylül:
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş