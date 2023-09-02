Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ve Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıran Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde;

20 Eylül: Kopenhag

3 Ekim: Manchester United (D)

24 Ekim: Bayern Münih

8 Kasım: Bayern Münih (D)

29 Kasım: Manchester United

12 Aralık: Kopenhag (D)

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü ise şöyle;

21 Eylül:

Fenerbahçe - Nordsjaelland

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim

Spartak Trnava - Fenerbahçe

Beşiktaş - Lugano

26 Ekim

Fenerbahçe - Ludogorets

Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

Ludogorets - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

Nordsjaelland - Fenerbahçe

Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

Fenerbahçe - Spartak Trnava

Lugano - Beşiktaş