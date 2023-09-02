Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray ve Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin fikstürü açıklandı.

Avrupa'daki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray ve Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıran Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü şu şekilde;

20 Eylül: Kopenhag
3 Ekim: Manchester United (D)
24 Ekim: Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih (D)
29 Kasım: Manchester United
12 Aralık: Kopenhag (D)

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın fikstürü ise şöyle;

21 Eylül:
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano

26 Ekim
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray kritik virajda
Galatasaray'da 4 oyuncu kadro dışı kaldı
Galatasaray'da 4 oyuncu kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'ye Konferans Ligi piyangosu vurdu. Fatih Saboviç hediye gibi kurayı açıkladı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a UEFA Konferans Ligi'nde kolay rakipler
Beşiktaş’ın Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı Dünya
Irak'ta katliam gibi kaza: 16 ölü, 13 yaralı
Otomobil 8 metre yükseklikten denize uçtu. Lise müdürü hayatını kaybetti eşi yaralandı Güncel
Otomobil 8 metre yükseklikten denize uçtu. Lise müdürü hayatını kaybetti eşi yaralandı
FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evine operasyon: 8 gözaltı Yaşam
FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evine operasyon: 8 gözaltı
2 gün boyunca zindana kapatıldılar. Meksika’ya tatile giden aile hayatının şokunu yaşadı Yaşam
2 gün boyunca zindana kapatıldılar. Meksika’ya tatile giden aile hayatının şokunu yaşadı
Djokovic ABD Açık'ta dördüncü tura çıktı Spor
Djokovic ABD Açık'ta dördüncü tura çıktı
Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti Magazin
Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti
2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
2 Eylül Cumartesi TV yayın akışında ne var? 2 Eylül Cumartesi bugün hangi diziler var?