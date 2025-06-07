Avrupa'dan İmamoğlu'na 'özel demokrasi' ödülü! Ekrana 'Free Imamoğlu' sloganı yansıtıldı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avrupa’nın dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı Eurocities 2025 Genel Kurul toplantısında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen özel demokrasi ödülünü, İmamoğlu adına teslim aldı. Toplantıda ayrıca ekrana "Free İmamoğlu" sloganı yansıtıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Portekiz'de düzenlenen ve Avrupa’nın dört bir yanından gelen belediye başkanlarının katıldığı Eurocities (Avrupa Kentler Birliği) 2025 Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Marmaris Manşet Gazetesi'nin haberine göre, aynı zamanda Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı olan Aras, toplantıda Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun layık görüldüğü "özel demokrasi ödülünü", İmamoğlu adına teslim aldı.

"BUGÜN BİR KEZ DAHA GÖRDÜK Kİ, DAYANIŞMA SINIR TANIMAZ"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Aras, şunları söyledi:

“Demokrasiye olan bağlılığı ve halk iradesini kararlılıkla savunduğu için haksız yere tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na verilen özel demokrasi ödülünü; Ekrem Başkanımız adına teslim aldım. Bu vesileyle de Genel Kurula katılan Belediye Başkanlarını, Ekrem Başkanımızı ziyaret etmeleri için İstanbul’a davet ettim.

Törende Ekrem Başkanımızın mesajını da katılımcılarla paylaştım. Ekrem Başkanımız mesajında 'bu ödülün özgürlük talep eden gençlere, eşitlik için yürüyen kadınlara ve demokrasiye olan inançlarını kaybetmeyen sessiz milyonlara ait olduğunu' vurguladı.

Bugün bir kez daha gördük ki, dayanışma sınır tanımaz.

İstanbul’dan Braga’ya, Braga’dan tüm Dünya’ya demokrasi ve özgürlük çağrımızı yükselttik.”