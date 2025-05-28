Avrupa’dan rekor dolar tahmini geldi! Daha önce hiç konuşulmayan rakamlar gündemde

Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybı rekor seviyelere çıkarken yeni bir tahmin geldi. İsveç merkezli SEB bankası son raporunda dolar kurunun kırması beklenen yeni rekor yer aldı. Buna göre dolar kuru önümüzdeki yıl 50 lirayı görebilir.

Raporda doların bir ay içinde 39,07’den 41 liraya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu yükselişin ardından kurun 2025’in üçüncü çeyreği sonunda 43 liraya, dördüncü çeyrekte ise 45 liraya ulaşması bekleniyor.

2026 yılına girildiğinde de yükselişin devam etmesi öngörülüyor. Tahminlere göre, 2026’nın ilk çeyreği sonunda kur 47 liraya ulaşacak. İkinci çeyrekte ise 50 liraya çıkması olası görülüyor. Böylece 1 yıl içinde kurun toplamda yüzde 28 artması bekleniyor.

EN SERT DEĞER KAYBI TL’DE YAŞANACAK

SEB raporunda yalnızca Türk lirası değil, dünya genelindeki birçok ülkenin para birimlerine dair dolar karşısındaki beklentilere de yer verildi. Ancak TL, bu para birimleri arasında dolara karşı en fazla değer kaybedecek para birimi olarak dikkat çekiyor.

Örneğin aynı dönemde Hindistan rupisinin dolar karşısında %4,2; Brezilya realinin ise %8,1 oranında değer kaybedeceği tahmin ediliyor. Buna karşın Türk lirasındaki kaybın %28 seviyesinde olması, para biriminin küresel ölçekte hızlı zayıflamasının beklendiğini gözler önüne seriyor.

RAPORDA ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

SEB’in tahminleri, döviz yatırımcıları açısından bazı teknik seviyelerin altını çiziyor. Buna göre 2025 sonuna kadar sırasıyla 43 ve 45 TL seviyeleri önemli eşiği temsil ederken, 2026’nın ilk yarısında 47 ve ardından 50 TL seviyeleri öne çıkıyor.