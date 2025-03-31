Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

Düzenleme: Kaynak: Akit
Avrupa'dan Rusya'ya yeni yaptırım sinyali

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatı ve Savunma Komiseri ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İtalya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi, Savunma ve Uzaydan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Madrid’de bir araya geldi.

Akit'teki habere göre toplantının ardından İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Polonya ile Kallas ve Kubilius tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara değinildi. Açıklamada, "Saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek, Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak amacıyla yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız" denildi.

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