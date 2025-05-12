Avrupa'dan sonra sıra İstanbul'da mı? Elektrikler gidecek, tarih belli oldu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'dan sonra sıra İstanbul'da mı? Elektrikler gidecek, tarih belli oldu...

13 Mayıs 2025 Pazartesi günü, İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan 24 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

BEDAŞ’ın yayımladığı programa göre elektrik kesintileri sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak başlayacak.

Bazı mahallelerde kesinti saat 09.00’da başlayacak ve akşam 17.00’ye kadar devam edecek. Yetkililer, vatandaşların olası mağduriyetlere karşı önceden tedbir almalarının önemine dikkat çekiyor.

KESİNTİ UYGULANACAK İLÇELERİN LİSTESİ

Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler şu şekilde açıklandı:

Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Şişli
Zeytinburnu
Arnavutköy

DETAYLAR BEDAŞ SİTESİNDE YAYINLANDI

Her ilçedeki kesinti saatleri ve etkilenecek mahalle ve sokakların tam listesine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek adına planlamalarını buna göre yapmaları öneriliyor.

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