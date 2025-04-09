Avrupa'dan Trump'a vergi resti! Ticaret krizi derinleşiyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarına AB'de dahil oldu.

Avrupa Birliği, Trump'ın ek gümrük vergilerine karşı ilk misilleme önlem paketini hayata geçirdi.

AB'DEN TRUMP VERGİ REST

AB, metal anlaşmazlığında 21 milyar euroluk ABD malına gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti.

Karara göre; AB'nin ABD tarifelerine karşı ilk önlemleri 15 Nisan'da uygulanmaya başlayacak.

Avrupa Komisyonu, ABD'nin adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul etmesi halinde önlem paketinin askıya alınabileceğini belirtti.

AB ülkeleri, ABD ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesini pazartesi günü önermişti.

AB'nin gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürünler arasında motosikletler, kümes hayvanları, meyve, odun, giyim ve diş ipi bulunuyordu.

Söz konusu ürünlerin toplam değeri geçen yıl 21 milyar euro (23 milyar dolar) civarındaydı.

Trump'ın gümrük vergileri kapsamında bugünden itibaren AB ülkeleri çelik, alüminyum ve otomobil ithalatında yüzde 25, diğer birçok üründe ise yüzde 20 oranında gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı.

ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen AB'nin metal ihracatının hacmiyse geçen yıl 26 milyar euroydu.