Avrupalı başkanlar İmamoğlu'nu ziyaret edecekti! Talep reddedildi

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek isteyen Avrupalı Belediye Başkanları (Eurocities) heyetinin talebi, Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.
Eurocities heyetinde ziyarete gelen belediye başkanları şöyle:
Jaume Collboni, Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı
Vasil Terziev, Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı
Tomislav Tomašević, Zagreb Belediye Başkanı
Haris Doukas, Atina Belediye Başkanı
Dominic Fritz, Timișoara Belediye Başkanı
Sharon Dijksma, Utrecht Belediye Başkanı
Gergely Szilveszter Karácsony, Budapeşte Belediye Başkanı
Arnaud Ngatcha, Paris Belediye Başkan Yardımcısı
José Francisco Herrera Antonaya, Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü
André Sobczak, Eurocities Genel Sekreteri
Ayrıntılar geliyor...