22 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı

Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı

Avrupa'da faaliyet gösteren bazı telekom operatörleri, üç boyutlu görüntülü arama yapılabilmesi için pilot proje başlattıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 23:59
Takip Et

Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı

Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı
+
Aa
-

Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom ve Orange, hologram olarak da adlandırılan "üç boyutlu görüntülerin gerçek zamanlı aktarılmasına" imkan tanıyacak bir platform geliştireceklerini açıkladı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, proje sonunda aranan kişi, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde arayan kişiyi üç boyutlu olarak karşısında görebilecek. Üç boyutlu hologramlar, akıllı telefonların özçekim kamerası kullanılarak oluşturulacak.

Kameranın aldığı görüntüler ileri seviye bir üç boyutlu görüntü çeviricisine gönderilecek ve bu çevirici sayesinde holografik görüntüler ortaya çıkacak. Ortaya çıkan görüntü sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüğüyle görülebilecek.

Telekom operatörlerinin projesi, çok hızlı veri aktarımı imkanı sunan 5G teknolojisi sayesinde mümkün olabilecek.

"Hologram arama" imkanı verecek projenin iki yıl içinde tamamlanması ve kullanıcılara sunulması hedefleniyor.

Hologram aramaların şu anda da teknik olarak mümkün olduğu ancak çok karmaşık ve zor bir teknoloji olduğundan çok hızlı veri aktarımı sağlayan 5G teknolojisiyle bu işlemlerin kolaylaşacağı belirtiliyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
2
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿Ekonomist ve SGK Uzmanı asgari ücrete yapılacak zammı ve en düşük emekli aylığının yükseltileceği rakamı açıkladı
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
3
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿AKP'li Şamil Tayyar'dan olay yaratacak Süleyman Soylu iddiası: Partide herkese söylemiş
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
4
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
5
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim kulislere düştü. AKP'de vitrin değişiyor iddiası
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
6
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Ünlü kahvecinin çikolatasından böcek çıktı: Türkiye'nin her yerinde şubesi var
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
7
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
﻿Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı
﻿Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı
﻿Avrupalı GSM operatörleri 'hologram arama' için çalışmalara başladı
﻿Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından 'kısmi seferberlik' kararına tepki
﻿Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından 'kısmi seferberlik' kararına tepki
﻿Sırbistan'da yaşayan Rusya vatandaşlarından 'kısmi seferberlik' kararına tepki
﻿İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti
﻿İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti
﻿İran, Instagram ve WhatsApp’a da erişimi kesti
﻿Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
﻿Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
﻿Çin, Ay'a 'sıçrayan' keşif aracı yollayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.