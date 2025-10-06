Avrupalı klasik otomobil tutkunları Bayburt’ta ciride hayran kaldı

2025 yılı gezi programı kapsamında Belçika'dan yola çıkan klasik otomobil tutkunları, Türkiye turu kapsamında geldikleri Bayburt'ta ata sporu ciridi yakından tanıma fırsatı buldu. Köprücü Çiftliği'nde gerçekleştirilen etkinlikte misafirlere, Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan cirit tanıtıldı.

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye giriş yapan 28 kişilik klasik otomobil grubu, Bayburt'un doğal ve turistik mekanlarını gezdikten sonra, şehir turunu tamamlayarak rotalarını Köprücü Çiftliği'ne çevirdi. Yurt dışında da duydukları cirit sporunun nasıl oynandığını merak eden grup üyeleri, müsabakayı meraklı gözlerle takip etti.

Cirit değneklerinin fırlatılmasıyla ve belirli kurallarla oynanan ata sporunun incelikleri, detayları önce rehberler tarafından yabancı misafirlere anlatıldı. Ardından Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Selçuklu Atlı Spor Kulübü sporcuları sahaya çıkarak gösteri maçına başladı. Renkli görüntülere sahne olan müsabaka, yabancı turistlerden de tam not aldı.

"CİRİT İZLEMEK ÇOK KEYİFLİ"

Cirit gösterisini büyük bir ilgiyle izleyen Carl Bouckaert, cirit müsabakasının keyif verici olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok hoşuma gitti. Atlar çok güzel, biniciler ne yaptıklarını çok iyi biliyor. Oldukça teknik bir spor. Sopayı fırlatırken çok hassas olmaları gerekiyor. Sporcular işlerini mükemmel yapıyor. İzlemesi de çok keyifliydi" dedi.

Bayburt'un kendilerinde güzel bir yer bıraktığını belirten, Türkiye hakkındaki düşüncelerini dile getiren Genevieve Standaert "Bayburt'un şehir içinden geçtik, büyük bir şehir, beğendik. Türkiye güzel. Gerçekten çok güzel bir ülke. Türkiye'ye geldiğimizden beri hava konusunda çok şanslıydık. Hava, bulutlar, mavi gökyüzü, her şey çok güzel. İnsanlar çok samimi, çok mutlu. Çok hoş bir yer" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE GELMEYİ SEVİYORUZ"

Klasik otomobilleriyle Türkiye'ye ikinci kez geldiklerini söyleyen Carine Bossuyt, "Eski arabalarımızla buraya ikinci gelişimiz. Burası harika bir ülke. Manzaraları, kültürü, yemekleri her şeyi için buraya geliyoruz. Türkiye hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyoruz. Çok güzel, çok samimi insanlarsınız. Bu yüzden Türkiye'ye gelmeyi gerçekten çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı ve Köprücü Çiftliği sahibi Arif Köprücü ise, "Bugün Belçika'dan gelen 28 kişilik klasik otomobil tutkunlarını misafir ettik. Kendilerini çiftliğimizde ağırladık. Selçuklu Atlı Spor Kulübü ve Bayburt Atlı Spor Kulüpleri olarak ata sporumuz ciridi tanıttık. Yöresel lezzetlerimizden pestil, köme ile birlikte çay ikram ettik. Umut ediyorum ki misafirlerimiz de çiftliğimizden memnun bir şekilde ayrılmışlardır" dedi.

Cirit gösterisinin ardından gruba pestil, köme, çay, yiyecek ve tatlı ikramı yapıldı. Etkinlik sonunda Belçikalı konuklar, Türk misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, cirit sporcularına ve çiftlik sahiplerine teşekkür etti.