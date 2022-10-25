Avrupalılar yılda kişi başı 127 kilo gıda israf ediyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gıda israfına ilişkin 2020 yılı verilerini yayımladı.

Buna göre, COVID-19 salgının ilk yılı olan 2020'de Avrupalıların kişi başına gıda israfı 127 kilogram oldu.

Gıda israfının yüzde 55'ine tekabül eden kişi başına 70 kiloluk kısmını hanehalkları gerçekleştirdi.

İsrafın yüzde 45'lik kısmı ise gıda ürünleri ve içecek üretimi, restoran ve perakendeciler gibi gıda tedarik zincirinde yaşandı.

Restoran ve yemek hizmetlerinde kişi başına gıda israfı 12 kilogram, perakende ve dağıtımdaki gıda israfı da kişi başına 9 kilogram olarak belirlendi.