Avrupa'nın 2 dev kulübü için takas iddiası

Ara transferde Avrupa’nın 2 dev kulübünün oyuncularını takas edebileceği yönünde çıkan bir haber gündeme bomba gibi düştü.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Chelsea, Bayern Münih forması giyen Mathys Tel'i kadrosuına katmak istiyor. Bayern Münih ise İngiliz devinin formasını giyen Nkunku için nabız yokladı. İki takımın, radarındaki oyuncuları takasta kullanma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor.

Bayern Münih’te bu sezon beklentilerin altında kalan 19 yaşındaki Tel, çıktığı 12 maçta gol ya da asist katkısı veremedi. Nkunku ise bu sezon Chelsea ile çıktığı 28 maçta 13 gol 4 asistlik performans sergiledi.