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Avrupa'da kura günü

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:37
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Avrupa'nın 3 önemli organizasyonunda kura çekimi heyecanı yaşanacak

Avrupa'da kura günü
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UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde yeni kura heyecanıyla birlikte son 16 turunun eşleşmeleri belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinte gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14:00'te TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, aralarında eşleşerek çeyrek final vizesi almaya çalışacak.

İşte o takımlar:

GRUPLARINI LİDER BİTİREN TAKIMLAR
Bayern
Benfica
Chelsea
Manchester City
Napoli
Porto
Real Madrid
Tottenham

GRUP İKİNCİLERİ
Club Brugge
Dortmund
Frankfurt
Inter
Leipzig
Liverpool
Milan
Paris

MAÇ TARİHLERİ
Son 16: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023
Çeyrek Final: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023
Yarı Final: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023
Final: 10 Haziran 2023

AVRUPA LİGİ
Avrupa Ligi'nde kura çekimi, TSİ 14:00'te başlayacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Kura çekiminde play-off turunda yer alacak takımlar eşleşecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım kurada eşleşecek. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.

*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları eşleşemeyecek.

İşte play-off turu kura çekimine katılacak 16 takım:

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÜÇÜNCÜLERİ
Ajax
Bayer Leverkusen
FC Barcelona
Sporting CP
RB Salzburg
Shakhtar Donetsk
Sevilla
Juventus

AVRUPA LİGİ İKİNCİLERİ
PSV Eindhoven
Stade Rennes
AS Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
AS Monaco
SON 16 TURUNDA YER ALAN TAKIMLAR

FENERBAHÇE
Arsenal
Real Betis
Union Saint Gilloise
Real Sociedad
Feyenoord
Freiburg
Ferencvaroş

KONFERANS LİGİ
Konferans Ligi'nde kura çekimi saat 14:00'te başlayacak ve Exxen'ten canlı yayınlanacak.

Temsicimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşecek. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeyecek.

KONFERANS LİGİ İKİNCİLERİ
Fiorentina
Lech Poznan
Dnipro-1
CFR Cluj
Anderlecht
Partizan
Gent
Basel

AVRUPA LİGİ ÜÇÜNCÜLERİ
Bodo/Glimt
Ludogorets
Sheriff
Qarabağ
AEK Larnaca
Braga
Lazio
Trabzonspor

SON 16 TURUNA DİREKT YÜKSELEN 8 TAKIM:
Başakşehir
Sivasspor
AZ Alkmaar
Djurgarden
Nice
Slovan Bratislava
Villarreal
West Ham
UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.

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