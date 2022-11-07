Avrupa'da kura günü

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde yeni kura heyecanıyla birlikte son 16 turunun eşleşmeleri belli olacak. İsviçre'nin Nyon kentinte gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 14:00'te TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.

Bu turda bilindiği gibi aynı gruplarda olan takımlar ile aynı ülkelerin takımları eşleşemeyecek. Grubunu lider bitiren ekiplerle ikinci olan takımlar, aralarında eşleşerek çeyrek final vizesi almaya çalışacak.

İşte o takımlar:

GRUPLARINI LİDER BİTİREN TAKIMLAR

Bayern

Benfica

Chelsea

Manchester City

Napoli

Porto

Real Madrid

Tottenham

GRUP İKİNCİLERİ

Club Brugge

Dortmund

Frankfurt

Inter

Leipzig

Liverpool

Milan

Paris

MAÇ TARİHLERİ

Son 16: 14/15/21/22 Şubat ve 7/8/14/15 Mart 2023

Çeyrek Final: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023

Yarı Final: 9/10 ve 16/17 Mayıs 2023

Final: 10 Haziran 2023

AVRUPA LİGİ

Avrupa Ligi'nde kura çekimi, TSİ 14:00'te başlayacak ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Kura çekiminde play-off turunda yer alacak takımlar eşleşecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplarında 3. olan 8 takım ile Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamlayan 8 takım kurada eşleşecek. Ardından bu turdaki eşleşmelerin galipleri, Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu son 16 turundaki rakipleriyle bir başka kura çekiminde eşleşerek çeyrek finale yükselebilmek için kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.

*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları eşleşemeyecek.

İşte play-off turu kura çekimine katılacak 16 takım:

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÜÇÜNCÜLERİ

Ajax

Bayer Leverkusen

FC Barcelona

Sporting CP

RB Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

AVRUPA LİGİ İKİNCİLERİ

PSV Eindhoven

Stade Rennes

AS Roma

Union Berlin

Manchester United

Midtjylland

Nantes

AS Monaco

SON 16 TURUNDA YER ALAN TAKIMLAR

FENERBAHÇE

Arsenal

Real Betis

Union Saint Gilloise

Real Sociedad

Feyenoord

Freiburg

Ferencvaroş

KONFERANS LİGİ

Konferans Ligi'nde kura çekimi saat 14:00'te başlayacak ve Exxen'ten canlı yayınlanacak.

Temsicimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşecek. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

*Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeyecek.

KONFERANS LİGİ İKİNCİLERİ

Fiorentina

Lech Poznan

Dnipro-1

CFR Cluj

Anderlecht

Partizan

Gent

Basel

AVRUPA LİGİ ÜÇÜNCÜLERİ

Bodo/Glimt

Ludogorets

Sheriff

Qarabağ

AEK Larnaca

Braga

Lazio

Trabzonspor

SON 16 TURUNA DİREKT YÜKSELEN 8 TAKIM:

Başakşehir

Sivasspor

AZ Alkmaar

Djurgarden

Nice

Slovan Bratislava

Villarreal

West Ham

UEFA Konferans Ligi play-off turunda ilk maçlar 16 Şubat, ikinci maçlar ise 23 Şubat'ta oynanacak.