Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan devam ediyor

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Union Berlin, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMIER LİG

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Takımının tek golünü kaydeden Harry Kane, Premier Lig tarihinde deplasmanda 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Liderlik koltuğunda oturan Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 21'e çıkarırken, bu sezon ilk mağlubiyetini alan Tottenham 17 puanda kaldı.

Manchester derbisini baştan sona üstün götüren son şampiyon Manchester City, konuk ettiği Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. City, 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden, 34, 37 ile 64. dakikalarda da Erling Haaland'ın ağları sarsmasıyla rakibini 6-3 mağlup etti.

Sezona iyi başlayan Norveçli santrfor Haaland, bu maçın ardından Premier Lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. 9 gole sahne olan karşılaşma, bugüne kadar filelerin en çok sarsıldığı Manchester derbisi oldu.

Bu sonucun ardından Mancheser City 20 puanla ikinci, 12 puanda kalan Manchester United ise altıncı sırada yer aldı.

Chelsea, Crystal Palace deplasmanında 2-1 kazandı. Liverpool, sahasında Brighton ile 3-3 berabere kaldı. Bu sezon 5. kez puan kaybeden Liverpool 10 puana ulaştı.

Premier Lig'in 8. haftası sonunda 21 puana ulaşan Arsenal'ı, 20 puanla Manchester City ve 17 puanla Tottenham izledi.

LA LIGA

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Barcelona deplasmanda oynadığı maçta Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Barcelona'nın galibiyet golü 20. dakikada Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski'den geldi. La Liga'da geride kalan 7 maçta toplam 9 gol atan 34 yaşındaki Lewandowski, gol krallığı yarışında da ilk sıradaki yerini korudu.

Son şampiyon Real Madrid sahasında oynadığı maçta Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Eflatun beyazlılar ligdeki ilk puan kaybını sahasında yaşayarak liderliği kaybetti.

La Liga'da 7. hafta sonunda 19 puanlı takımlardan Barcelona averajla liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid 2'nciliğe geriledi.

SERIE A

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Roma, geriye düştüğü maçta Inter'i deplasmanda 2-1 yendi.

Roma, puanını 16'ya yükseltti ve puan tablosunda maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Inter ise 12 puanla 9. sırada yer aldı ve lider Napoli'nin 8 puan gerisine düştü. Sezona istediği gibi başlayamayan Inter, bu akşamki yenilgiyle Serie A'da üst üste 2'inci, toplamda ise 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Bu arada, Inter-Roma maçı, Serie A'da kariyerlerini sürdüren 2 milli oyuncunun da mücadelesine sahne oldu. Ev sahibi Inter’de Hakan Çalhanoğlu, geçirdiği kısa süreli sakatlığın ardından maça ilk 11’de başladı ve 78. dakikada yerini Joaquin Correa'ya bıraktı. Roma'da ise Zeki Çelik ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada mücadele etti.

Lige iyi giriş yapan Napoli, evinde ağırladığı Torino'yu 3-1 mağlup ederek, puanını 20'ye çıkarttı ve liderliğini sürdürdü. Serie A'da bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Napoli, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 3-0 yendi. Sezonun ilk maçını kazanan Juventus, sonraki 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Spezia'ya üstünlük kurmasının ardından oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Juventus, 3 maçlık kötü gidişi Bologna'yı mağlup ederek durdurdu. Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Lige bu sezon iyi başlangıç yapan takımlardan olan Atalanta, konuk ettiği Fiorentina'yı tek golle geçti. Milli futbolcu Merih Demiral, Atalanta formasıyla 75. dakikada Rafael Toloi'nin yerine oyuna dahil oldu. Mavi-siyahlı takım, bu galibiyetle puanını 20 yaptı ve Napoli ile aynı puanda zirvede yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Medipol Başakşehir'in rakibi olan Fiorentina, Serie A'da son 5. maçında 3'üncü yenilgisini aldı. Fiorentina, 9 puanla 11. sırada yer aldı.

Serie A'nın 8. haftasında, 20 puanlı takımlardan averaj farkıyla Napoli lider, Atalanta ikinci sırada bulunurken bu takımları, 17 puanlı Lazio ve Milan takip etti.

BUNDESLIGA

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 8. haftasında, Borussia Dortmund, deplasmanda Köln’e 3-2 yenildi.

Borussia Dortmund'da ilk 11'de başlayan milli futbolcu Salih Özcan 70 dakika sahada kaldı. Borussia Dortmund 15 puanda kalırken, Köln puanını 13’e çıkardı.

Bundesliga’da lider durumda bulunan Union Berlin deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 2-0 yenildi. Bu sezon ligde ilk mağlubiyetini alan Union Berlin’in 17 puanı bulunuyor. Eintracht Frankfurt ise puanını 14’e yükseltti.

Son şampiyon Bayern Münih ise konuk ettiği Bayern Münih'i 4-0 yendi.

Leipzig sahasında Bochum’u 4-0 yenerken, Freiburg ise konuk ettiği Mainz’i 2-1 yendi.

8 haftası tamamlanan ligde, 17 puanlı lider Union Berlin'i, aynı puanla Freiburg takip ederken son şampiyon Bayern Münih ve Borussia Dortmund ise 15'er puana sahip durumda.

LIGUE 1

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Nice'i 2-1 mağlup etti.

Olimpik Marsilya ise konuk olduğu Angers'i ile 3-0 mağlup etti. Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder, 76. dakikada oyuna girdi.

Namağlup PSG, puanını 25'ye yükselterek en yakın takipçisi Olimpik Marsilya ile arasında 2 puanlık fark bulunuyor.