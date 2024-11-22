Avrupa'nın en büyük fabrikasını işleten dev holding iflas etti. Türkler de dahil binlerce kişi çalışıyor

Alman Ziegler Holding, Avrupa'nın en büyük kereste fabrikasını işleten ve son yıllarda hızlı bir büyüme sergileyen dev bir şirket, iflas başvurusu yaptı. Merkezi Almanya'nın Yukarı Pfalz bölgesindeki Plößberg'de bulunan Ziegler Holding GmbH, 2024 yılında 1,5 milyar Euro’nun üzerinde gelir elde etmeyi bekliyordu.

Ancak, şirketin borçları hızla arttı ve bu durum iflasa yol açtı. Ziegler, 30'dan fazla iştirak ve 3.200 çalışana sahip bir şirketler grubunun da sahibi. Çalışanlar arasında Türklerin de bulunduğu bu geniş ekip, şirketin geleceği hakkında belirsizlik yaşıyor.

Ziegler Holding, kereste, ahşap yalıtım levhaları, pelet üretimi ve prefabrik ev inşaatı gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin büyümesi, 2020’de 331 milyon Euro olan cirosunun 2022’de 1 milyar Euro’yu aşmasıyla dikkat çekti.

2023 yılı itibarıyla bu rakam 1,3 milyar Euro’ya ulaşmıştı ve 2024 için 1,6 milyar Euro’ya çıkması bekleniyordu. Bununla birlikte, Ziegler Holding’in borçları da aynı hızla artarak 2022 yılında 326 milyon Euro’ya yükseldi. Şirketin yaptığı büyük yatırımlar, İsveç’teki şirket satın alımları ve sektörel genişlemeler, büyümesini hızlandırmış olsa da, borç yükü giderek arttı.

Ziegler, işletmenin genişlemesi ve güçlü büyüme beklentisiyle yeni üretim tesisleri kurmuş, ancak şirketin finansal durumu yavaşça kötüleşti. İsveç’teki şirketleri devralarak, otelcilik, restoran, emlak kiralama ve medya gibi sektör dışı alanlara da adım atmıştı.

Ancak bu yeni girişimlerin de finansal baskıyı artırdığı düşünülüyor. Şirketin ticari faaliyetleri ise, iflas işlemleri süresince kesintisiz bir şekilde devam edecek. Şu an için, iflasın yan kuruluşlara etkisi ise henüz netleşmiş değil.