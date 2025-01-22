Avrupa'nın dev firması Türk hisseleri için tercihini açıkladı!

İngiltere merkezli banka olan HSBC, 2025 yılının Türk tüketici şirketleri için gerçek bir sınav olacağına inandıklarını belirtirken, BİM, Coca-Cola İçecek ve Migros'un tercih ettikleri hisseleri olduğunu bildirdi.

Yatırımcılara, "Uzun vadeli değer yaratmak için tutarlı büyüme stratejilerine sahip pazar payı odaklı şirketleri tercih etmelerini tavsiye eden HSBC, "İhtiyari isimler için daha zor bir yıl; iyileşme görünümüne sahip coğrafi olarak çeşitlendirilmiş şirketleri tercih edin" ifadelerini de kullandı.

HSBC raporunda, "Temel ürünlerde BIM'i esnek iş modeli ve istikrarlı FAVÖK marjı profilinin yanı sıra daha güçlü ciro büyümesi sağlama kabiliyeti nedeniyle tercih ediyoruz. Migros'u komşu işlerinden (e-market, gıda teslimatı vb.) gelen daha güçlü büyüme görünümü ve süpermarket alanındaki sınırlı rekabet nedeniyle beğeniyoruz. CCI için, hacimdeki toparlanma 2025 yılında önemli bir büyüme katalizörüdür ve zorlu ortama rağmen yönetimin büyüme stratejisini gerçekleştirmesini bekliyoruz. Aefes'in (uluslararası operasyonlarında daha fazla belirsizlik) ve Hepsiburada'nın (2025'te yavaşlama) notunu (Al'dan) Tut'a düşürüyoruz. DO&CO, Mavi, Şok ve Ülker için Al notunu koruyoruz" dedi.

İŞTE HSBC'NİN BEĞENDİĞİ TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ HEDEF FİYAT VE TAVSİYELERİ:

Anadolu Efes için hedef fiyatını 300 TL'den 190 TL'ye, tavsiyesini "al" dan "tut"a indirdi. Coca Cola İçecek için hedef fiyatını 92,73 TL'den 80 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu. Ülker için hedef fiyatını 200 TL'den 180 TL'ye düşürdü, tavsiyesini "al" olarak korudu. BİM için hedef fiyatını 650 TL'den 665 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu. Do&Co Aktiengesellschaft için hedef fiyatını 7050 TL'den 7750 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu. Mavi için hedef fiyatını 125 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu. Migros için hedef fiyatını 650 TL'den 700 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu. Turkcell için hedef fiyatını 120 TL'den 125 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "al" olarak korudu.