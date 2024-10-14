Avrupa’nın devleri Aston Villa’nın 20 yaşındaki golcüsünün peşinde

Premier Lig’de Aston Villa forması giyen Jhon Duran, oynadığı futbolla herkesi mest etti. Sezon başından bu yana çıktığı 10 maçta 6 gol atan Kolombiyalı forvet geçtiğimiz günlerde kulübü ile olan sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

ABD Ligi ekiplerinden Chicago Fire’dan 2023 yazında transfer olan Kolombiyalı golcünün Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girdiği ortaya çıktı. Kolombiya basınında çıkan haberlere göre, golcü oyuncu Barcelona, Bayern Münih ve Manchester United’ın yakın takibine girdi. Söz konusu haberde transfer konusunda en istekli takımın Bayern Münih olduğu aktarıldı. Alman devinin Ocak ayında ya da en geç yaz döneminde dev bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

FİZİĞİ VE TEMPOSU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

19 yaşındaki golcü özellikle fiziksel üstünlüğü ve yüksek temposu ile dikkat çekiyor. Kolombiya basını, Manchester United’ın Duran transferi ile hücumdaki büyük sorunlarını çözmeyi amaçladığını yazdı. Öte yandan finansal sorunlarla uğraşan Barcelona’nın ise gözünü genç yeteneklere diktiğinin altı çizildi.

Öte yandan Kolombiyalı golcünün Bayern Münih’e transferinin gerçekleşmesi durumunda hücumun önemli liderlerinden biri olacağı belirtiliyor. Öte yandan Alman devinin Duran transferi ile kulübün uzun vadeli hedefleri konusunda önemli bir adım atacağı vurgulandı.

ASTON VİLLA NE YANIT VERECEK?

Öte yandan Aston Villa’nın transfer teklifine nasıl yanıt vereceği merak konusu oldu. İngiliz kulübü, geçtiğimiz günlerde sözleşme yenilediği Kolombiyalı golcünün bir süre daha takımda olmasını istese de dev bir teklife olumsuz yanıt verme ihtimali oldukça düşük görülüyor. Ayrıca Teknik Direktör Emery’nin Duran’ın gidişine onay vermesi beklenmiyor. İspanyol teknik adamın Jhon Duran transferinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.