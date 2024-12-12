Avrupa’nın devleri Brezilyalı genç stoperin peşinde

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Avrupa’nın devleri Brezilyalı genç stoperin peşinde

Son olarak Endick’i Real Madrid’e gönderen Palmerias, bir genç oyuncusunu daha Avrupa’nın dev kulüplerine satabilir. Brezilya ekibinin 18 yaşındaki stoperi Vitor Reis, dev kulüplerin radarına girdi.

Brezilya'nın köklü kulüplerinden Palmeiras, dünya futboluna bir yıldızı daha kazandırmak üzere.

Son dönemde başta Endrick, Estevao ve Luis Guilherme gibi genç yıldızları astronomik bedellere Avrupa devlerine satan Palmeiras, bunlara bir yenisini daha ekleyebilir.

Brezilya ekibinin vitrine çıkardığı son isim 18 yaşındaki stoper Vitor Reis oldu. Profesyonel kariyerinin ilk yılında 22 maça çıkan genç savunmacı, Gustavo Gomez ve Murilo gibi tecrübeli isimlerin arasından sıyrılarak formasını kaptı.

Öte yandan Palmeiras'ın son ürünü olan Vitor Reis, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında.

Real Madrid, Arsenal ve Manchester United'ın genç stoperi yakından takip ettiği ve birçok maçta izlediği öne sürülüyor. Vitor Reis'in olası transferinin bedeli şimdiden merak konusu oldu.

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