Avrupa’nın devleri Fenerbahçe’nin yıldızlarını derbide izleyecek

Kaynak: Sabah
Avrupa’nın devleri Fenerbahçe’nin yıldızlarını derbide izleyecek

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Avrupa'nın devleri tarafından yakından takip edilecek. Sarı lacivertli 3 oyuncu gözlemciler tarafından yakından izlenecek.

Süper Lig’de bu akşam oynanacak dev derbide Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Dev derbide sarı lacivertlilerin yıldız isimleri yakından takip edilecek.

Sabah’ta yer alan habere göre, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek bugünkü maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak. Fransa Ligi'nden iki takımın scoutu, Oğuz'u tribünden izleyecek.

Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek. Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti.

Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.

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