Avrupa’nın en büyük cezaevinde yer kalmadı! Tutuklanan ünlü isimlerle dolup taşıyor... Hapishanede yapılan yeni koğuşlar kimler için hazırlanıyor?

Nefes gazetesinde yer alan haberde birçok siyasi tutuklunun bulunduğu eski adıyla Silivri Cezaevi, yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne 832 metrekarelik iki katlı prefabrik yeni bir bina yapılacağı iddia edildi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP’li belediye başkanları Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Gezi hükümlüleri Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ile birlikte birçok siyasi tutuklu bulunduğu ski adıyla Silivri Cezaevi, yeni adıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne 832 metrekarelik iki katlı prefabrik bir binanın yapılacağı iddia edildi.

2 KATLI PREFABRİK BİNA

Nefes’te yer alan haberde, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun 15 Kasım 2024’te düzenlediği “832 metrekare iki katlı prefabrik bina yapımı işi” ihalesini Erkkam Mühendislik ve İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandığı belirtildi. 9.9 milyon TL olan sözleşme bedeli 21/c pazarlık usulü yapılan ihaleye göre, prefabrik bina Marmara Ceza İnfaz Kurumları Lojmanları Bölgesine inşa edilecek.

BİNAYI YAPACAK OLAN FİRMA 108.1 MİLYON TL İHALE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Binanın ne amaçla kullanacağı ise belirtilmedi. Ancak 8 Mayıs’ta binanın bitirilmesi öngörülüyor. Binayı yapacak olan Erkkam Mühendislik, bugüne dek kamudan 108.1 milyon TL ihale aldığı da ortaya çıktı. Şirketin aldığı ihaleler arasında birçok yol ve bina yapımı olduğu belirtiliyor.

MAHKUMLARIN YERLERDE YATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün kapasitesi 11 bin kişi olduğu biliniyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 2019 yılında cezaeviyle ilgili hazırladığı raporda ise mahkum sayısının 22 bin 781 olduğunu aktarmıştı. Silivri’de yer sıkıntısı yaşandığı mahkumların yerlerde yattığı sık sık iddia ediliyordu.

EN BÜYÜK CEZAEVİ KAMPÜSÜ

2008’de açılan ve toplam 10 cezaevinden oluşan Marmara Cezaevi, Avrupa’nın en büyük cezaevi olma özelliğini taşıyor. Toplam yüzölçümü 1.035.247 metrekare olan cezaevinin tutuklu ve hükümlülerin kaldığı alan 437 bin metrekare.