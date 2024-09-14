Avrupa'nın en büyük genelevine el konuldu

Köln kentinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük genelevi olarak bilinen 11 katlı "Pascha" adlı geneleve savcılık tarafından el konuldu. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılık yaptığından şüphelenilen bir çeteye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında işletmeye el konulduğu ve satışının da yapılamayacağı ifade edildi.

Düsseldorf Savcılığından Sözcü Julius Sterzel, el koyma işleminin 8 Ağustos'ta gerçekleştirildiğini belirterek, “Bundan sonra ne olacağına mahkemedeki ana duruşmada karar verilecek” şeklinde konuştu.

ÇİNLİ İŞ KADINI SATIN ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Düsseldorf Savcılığı, 8 federal eyalette uluslararası bir insan kaçakçılığı çetesine karşı düzenlenen büyük çaplı baskın kapsamında Pascha'ya da operasyon gerçekleştirmişti.

Kaçakçılık çetesinin yabancılara yönelik özel kurallardan yararlanarak rüşvet karşılığında çoğunluğu Çin uyruklu yaklaşık 350 kişiye oturma izni aldığı kamuoyuna yansımıştı.

Alman medyasında Pascha'yı satın alan firma üyelerinin de kaçakçılık skandalına karıştığı iddia edilirken, Çinli ajanların da genelevde yaşadığı öne sürülüyor. 11 katlı bina, 2021 yılında Çinli bir iş kadını tarafından satın alınmıştı.