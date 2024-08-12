Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali bölgesinde çıkan yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, yangının Rus işgalciler tarafından çıkarıldığını belirterek, “Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde” dedi.

YANGIN SANTRALİ TEHDİT ETMİYOR

Nikopol Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Yevhen Yevtushenko da yangının santral alanında çıktığını doğrularken, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışmalarını tehdit etmediğini belirtti. Yevtushenko, yangının santral içinde değil, çevresinde çıktığını ve bunun bir provokasyon ya da panik yaratma girişimi olabileceğini ifade etti. Radyasyon seviyesinin de izin verilen normlar dahilinde olduğunu vurguladı.

ZELENSKİY: “DURUM NORMAL DEĞİL VE OLAMAZ”

Zelenskiy, yangına dair yaptığı açıklamada, “Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Radyasyon seviyeleri şu anda normal düzeyde. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değil ve olamaz” dedi.

Zelenskiy, Rusya’nın bu santrali Ukrayna’ya, Avrupa’ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullandığını belirtti ve uluslararası toplumu, özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (UAEA) tepki vermeye çağırdı.

Ukrayna basınında yer alan iddialara göre, Rus güçleri, Zaporijya Nükleer Santrali'nin soğutma kulesinin içindeki lastik yığınını ateşe verdi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rus işgali altındaki Ukrayna topraklarında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın, hem Ukrayna hem de Rusya tarafından farklı açıklamalarla gündeme getirildi. Zaporijya’nın Rusya tarafından atanan sözde Bölge Valisi Yevgeni Balitsky, yangından Ukrayna’yı sorumlu tutarak, “Ukrayna’nın Energodar kasabasını bombalaması sonucunda Zaporijya Nükleer Santrali’nin soğutma sisteminde yangın çıktı” dedi.

Balitsky, yangının ardından radyasyon seviyesinin normal olduğunu ve santralde patlama tehdidinin bulunmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini açıkladı. Ancak Ukrayna, Rusya’nın bu iddialarını reddetti.