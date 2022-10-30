Millilerimiz Avrupa Şampiyonu oldu. Helal olsun size

Saraybosna’da gerçekleşen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası’nın son gününde karma takımlar mücadelesinde milliler Avrupa şampiyonu oldu.

Münir Ertuğ, Çağla Serdar, Bayram Kandemir, Ayten Yeksan, Ömer Kemal Aydın, Hilal Öztürk, Hasret Bozkurt, Umalt Demirel, Habibe Afyonlu, Sıla Ersin ve Mustafa Koç’tan oluşan Milli Takım, ilk turu bay geçti.

Çeyrek finalde Bosna Hersek’i, yarı finalde de Gürcistan’ı ve final karşılaşmasında Almanya’yı 4-1 yenen milliler, şampiyon olarak kürsüdeki yerini aldı.