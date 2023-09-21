Avrupa'nın 'en iyi'leri belli oldu: İlk 200'de Türkiye'den 5 üniversite

İŞVERENLER TARAFINDAN EN ÇOK TANINAN ODTÜ

QS'in, "Akademik saygınlık, çalışan saygınlığı, makale başına düşen atıf ve öğretim üyesi başına düşen makale sayıları, uluslararası araştırma iletişim ağı, istihdam edilebilirlik, öğretim üyesi-öğrenci oranı, uluslararası öğrenci çeşitliliği, uluslararası öğretim üyesi oranı, gelen değişim öğrencisi oranı, giden değişim öğrencisi oranı, sürdürülebilirlik puanı" kriterlerini esas alarak ve "küresel tanınma, araştırma becerisi, öğretim kaynakları, uluslararasılaşma ve istihdam" gibi alanlarda yaptığı değerlendirmede 72 üniversite ile Türkiye, Birleşik Krallık'tan sonra en fazla üniversite ile temsil edilen ikinci ülke oldu.