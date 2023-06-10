Avrupa'nın en iyileri Sakarya'da yarıştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Bike Fest’ BMX European Cup ile devam ediyor. 17 Mayıs’tan bu yana MTB yarışları, Tour of Sakarya ve BMX Supercross Dünya Kupası ile bisiklet fırtınasının estiği Sakarya’da bugün de BMX European Cup’ta Avrupa’nın şampiyon pedalları şampiyonluk için yarıştı.

GÖSTERİ COŞKUYLA İZLENDİ

Avrupa’nın en kapsamlı tesisindeki nefes kesen mücadeleyi yüzlerce sporsever takip etti. Dünyanın dört bir yanından, Türkiye’den ve Sakarya’dan sporseverlerin ağırlandığı alanda heyecan doruğa çıktı. Yarışların ardından Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, izleyicilere sunduğu gösteri coşkuyla izlendi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yarışların bitiş düdüğünden sonra Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 15 bisikleti çekilişle hediye etti.

BİRÇOK ÜLKEDEN CANLI YAYINLANDI

Uluslararası Bisiklet Birliğine bağlı Avrupa Bisiklet Birliği tarafından 6 ayrı ülkede düzenlenen BMX European Cup serileri Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenlendi. 26 ülkeden 149 sporcunun katıldığı ve birçok ülkeden canlı yayınlandı. 17 Mayıs’ta başlayan Bike Fest kapsamında düzenlenen Tour of Sakarya, MTB Night Cup, Sakarya MTB ve UCI BMX World Cup yarışlarından sonra 10. yarış özelliği taşıyan BMX Avrupa Kupası Serisinin 9. turu başarıyla tamamlandı.

Yarışlarda derece kazananlar şu şekilde;

ELİTE ERKEKLER

1)Alejandro Arboleda (Kolombiya)

2)Ruben Gommers (Belçika)

3)Kamren Larsen (Amerika)

GENÇ ERKEKLER

1)Jason Noordam (Hollanda)

2)Albert Groppo (İtalya)

3)Jack Greenough (Yeni Zelenda)

23 YAŞ ALTI ERKEKLER

1)Bennett Greenough (Yeni Zelenda)

2)Marco Radaelli (İtalya)

3)Jakob Skrzypek (Almanya)

ELİTE KADINLAR

1)Mariana Pajon (Kolombiya)

2)Molly Simpson (Kanada)

3)Elke Vanhoof (Belçika)

GENÇ KADINLAR

1)Nicolle Mercado (Kolombiya)

2)Dominika Manikova (Slovakya)

3)Sabina Kosarkova (Çekya)

23 YAŞ ALTI KADINLAR

1)Valerie Vossen (Belçika)

2)Francesca Cingolani (İtalya)

3)Jui Yabuta (Japonya)