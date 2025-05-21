Avrupa’nın en pahalı hissesinden yeni rekor

Lindt & Sprüngli, hisse başına fiyatını 137.000 dolara yükselterek Avrupa borsalarında yeni bir rekora ulaştı. UBS’in son analizlerine göre şirket, güçlü operasyonel performansı ve yenilikçi ürünleriyle bu başarının temelini oluşturdu.

2025 hedefleri arasında yüzde 7 ila 9 arası organik büyüme bulunan şirket, bu hedefe yüzde 12 ila 15'lik fiyat artışları ve operasyonel kârlılıktaki artışla ulaşmayı planlıyor. Zartbitter ve bitter çikolata kategorileri yıl başından bu yana yüzde 15 ila 20 arasında büyüme gösterdi. Özellikle sezonluk ürünler ve hediye segmenti yoğun talep görüyor.

Dubai Çikolatası adlı yeni ürün, Frankfurt Havalimanı'nda bahar aylarında en çok satan ürün oldu. UBS, bu ürünün tek başına yıllık büyümeye yüzde 1 ila 2 katkı sağlayabileceğini bildiriyor.

Şirket ayrıca İngiltere ve İtalya'da test edilen gofretlerle 660 milyon dolara kadar ek gelir hedefliyor. UBS, ilk yarı finansal sonuçların bu yükseliş trendini teyit edeceğini öngörüyor.