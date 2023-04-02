Avrupa'da en çok kazanan teknik direktörler belli oldu. İlk sırada sürpriz var

Fransa'nın L'Equipe Gazetesi'ndeki araştırmaya göre, Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörleri belirlendi.

Listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim yer aldı.

Gazete, en çok kazanan teknik direktörleri şöyle sıraladı:

Xavi (Barcelona) - 3.8 milyon Euro

Niko Kovac (Wolfsburg) - 4 milyon Euro

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) - 5 milyon Euro

Jose Mourinho (Roma) - 9 milyon Euro

Simone Inzaghi (Inter) - 10 milyon Euro

Carlo Ancelotti (Real Madrid) - 11 milyon Euro

Thomas Tuchel (Bayern Münih) - 12 milyon Euro

Massimiliano Allegri (Juventus) - 12.8 milyon Euro

Graham Potter (Chelsea) - 13.5 milyon Euro

Jürgen Klopp (Liverpool) - 18 milyon Euro

Pep Guardiola (Manchester City) - 22 milyon Euro

Diego Simeone (Atletico Madrid) - 34 milyon Euro