Avrupa'da en çok kazanan teknik direktörler belli oldu. İlk sırada sürpriz var

Fransa'nın L'Equipe Gazetesi'ndeki araştırmaya göre, Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörleri belirlendi.
Listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim yer aldı.
Gazete, en çok kazanan teknik direktörleri şöyle sıraladı:
Xavi (Barcelona) - 3.8 milyon Euro
Niko Kovac (Wolfsburg) - 4 milyon Euro
Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) - 5 milyon Euro
Jose Mourinho (Roma) - 9 milyon Euro
Simone Inzaghi (Inter) - 10 milyon Euro
Carlo Ancelotti (Real Madrid) - 11 milyon Euro
Thomas Tuchel (Bayern Münih) - 12 milyon Euro
Massimiliano Allegri (Juventus) - 12.8 milyon Euro
Graham Potter (Chelsea) - 13.5 milyon Euro
Jürgen Klopp (Liverpool) - 18 milyon Euro
Pep Guardiola (Manchester City) - 22 milyon Euro
Diego Simeone (Atletico Madrid) - 34 milyon Euro