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Avrupa'da en çok kazanan teknik direktörler belli oldu. İlk sırada sürpriz var

Dünyada en çok kazanan teknik direktörler listesinin zirvesindeki isim şaşırttı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 14:40
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Avrupa'nın en pahalı teknik direktörü bakın kim

Avrupa'da en çok kazanan teknik direktörler belli oldu. İlk sırada sürpriz var
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Fransa'nın L'Equipe Gazetesi'ndeki araştırmaya göre, Avrupa'nın en çok kazanan teknik direktörleri belirlendi.

Listesinin ilk sırasında sürpriz bir isim yer aldı.

Gazete, en çok kazanan teknik direktörleri şöyle sıraladı:

Xavi (Barcelona) - 3.8 milyon Euro

Niko Kovac (Wolfsburg) - 4 milyon Euro

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) - 5 milyon Euro

Jose Mourinho (Roma) - 9 milyon Euro

Simone Inzaghi (Inter) - 10 milyon Euro

Carlo Ancelotti (Real Madrid) - 11 milyon Euro

Thomas Tuchel (Bayern Münih) - 12 milyon Euro

Massimiliano Allegri (Juventus) - 12.8 milyon Euro

Graham Potter (Chelsea) - 13.5 milyon Euro

Jürgen Klopp (Liverpool) - 18 milyon Euro

Pep Guardiola (Manchester City) - 22 milyon Euro

Diego Simeone (Atletico Madrid) - 34 milyon Euro

 

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