Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna patladı! Gökyüzü külle kaplandı: Turistler böyle kaçtı! Bölge alarmda…

Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nın yeniden aktif hale geldiği duyuruldu. Sabah erken saatlerde patlayan volkan, gökyüzüne duman ve kül bulutları saçtı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yerel saatle 04.14’te başlayan patlamaların yoğun ve kesintisiz şekilde devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, bölgedeki vatandaşlara temkinli olmaları çağrısında bulundu.

Kosta Rika’daki Poas Yanardağı'nda patlama meydana geldi

İzlanda'da yanardağ patladı

ETNA YANARDAĞI’NIN ÖZELLİKLERİ

Etna Yanardağı, Avrupa’nın en aktif ve en yüksek yanardağı olarak bilinir. Etna, yaklaşık 3.326 metre yüksekliğe sahiptir (patlamalar nedeniyle yükseklik değişebilir). Geniş bir tabanı vardır ve yaklaşık 140 km²’lik bir alanı kaplar. Stratovolkan (katmanlı volkan) türünde olup, lav, kül ve piroklastik malzemelerden oluşan katmanlarla şekillenmiştir. Etna’nın yapısı, hem patlayıcı hem de efüzif (lav akışı) patlamalara olanak tanır.

Avrupa’nın en aktif yanardağıdır ve sık sık patlamalar gerçekleştirir. Son yıllarda neredeyse her yıl küçük veya orta ölçekli patlamalar meydana gelmiştir. Patlamalar genellikle lav akıntıları, kül bulutları ve bazen piroklastik akışlar şeklinde olur.

Etna’da dört ana krater bulunur: Voragine, Bocca Nuova, Kuzeydoğu Krateri ve Güneydoğu Krateri. Ayrıca yanlarda çok sayıda küçük krater ve volkanik ağızlar (boccas) vardır. Yeni kraterler ve yan ağızlar, patlamalar sırasında sıkça oluşur. Etna, hem lav akıntıları hem de kül püskürmeleriyle bilinir. Kül bulutları, havacılık için risk oluşturabilir ve Catania Havalimanı’nı etkileyebilir.

Lav akıntıları genellikle yavaş hareket eder, ancak çevredeki tarım alanları ve yerleşim yerleri için tehdit oluşturabilir.

Etna’nın etekleri, verimli volkanik toprakları sayesinde tarım için elverişlidir (özellikle üzüm bağları ve zeytinlikler yaygındır). Yanardağ, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır ve Sicilya’nın kültürel kimliğinde önemli bir yer tutar.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) tarafından sürekli izlenir. Bu, patlamaların öngörülmesi ve bölgedeki güvenliğin sağlanması için kritik öneme sahiptir. Etna, doğa tutkunları ve turistler için popüler bir destinasyondur. Kraterlere rehberli turlar düzenlenir ve volkanik manzaralar büyük ilgi çeker. Kış aylarında kayak merkezi olarak da kullanılır.