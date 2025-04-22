Avrupa'nın göbeğinde skandal! Nazi bayrağı dalgalandırdılar

İsveç’in başkenti Stockholm’ün Essingeleden bölgesinde, otoyol girişine kimliği belirsiz kişilerce gamalı haçlı üç Nazi bayrağı asıldı. Olay, Adolf Hitler’in doğum günü olan 20 Nisan’da gerçekleşti. Stockholm Emniyet Müdürlüğü, nefret suçu kapsamında soruşturma başlatırken, yetkililer bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

POLİSTEN HIZLI MÜDAHALE

Stockholm Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Mats Eriksson, olayın vatandaşlar tarafından yoğun şekilde ihbar edildiğini açıkladı. Eriksson, “Çok sayıda suç duyurusu aldık ve nefret suçu kapsamında soruşturma başlattık,” dedi. Bayrakların, yoğun trafiğin olduğu otoyol girişindeki kayalıklara asıldığını belirten Eriksson, bölgenin aktivistler tarafından sıkça siyasi mesajlar için kullanıldığını ancak Nazi bayraklarının “son derece rahatsız edici” olduğunu ifade etti.

HITLER’İN DOĞUM GÜNÜYLE BAĞLANTI

Eriksson, bayrakların büyük olasılıkla Adolf Hitler’in 20 Nisan’daki doğum günü nedeniyle asıldığını değerlendirdiklerini söyledi. “İsveç’te böyle olayların yaşanması hoş değil. Aktivistler genellikle bu bölgede pankartlarla mesaj veriyor, ancak bu tür bir paylaşım asla kabul edilemez,” diye ekledi.