Avrupa’nın gözü dev derbide olacak: Akın akın geliyorlar

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbide bu akşam kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin kilitlendiği derbiye Avrupa'dan gözlemci akını olacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Hollanda, Fransa, İtalya ve İngiltere'den bazı takımların gözlemcileri derbiyi yakından takip edecek.

Ajax'ın Oğuz Aydın için İstanbul'da olacağı belirtildi. Öte yandan Szymanski'yi uzun süredir takip eden Stuttgart, Napoli ve Atalanta'nın da gözlemcileri karşılaşmayı izleyenler arasında olacak.

Barış Alper Yılmaz ile sık sık adı anılan West Ham United'ın da derbiyi izleyeceği belirtildi. Chelsea, Manchester United ve Juventus ise Victor Osimhen'i takip edecek.

Gabriel Sara ise Brezilya Milli Takımı'nın takibinde olacak.

Derbide gözlemcilerin izleyeceği isimlerin başında ise Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek geliyor. Birçok Avrupa ekibi genç savunmacıyı derbide değerlendirecek.