Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftaında Ajax ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

OSIMHEN AMSTERDAM'DA SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada sessizliği bozan Victor Osimhen oldu.

Zorlu deplasmanda 59'uncu dakikada Galatasaray'ı öne geçiren Nijeryalı yıldız 66'da penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Ajax ağlarına iki gol gönderen Victor Osimhen Galatasaray tarihinde üst üste iki Şampiyonlar Ligi maçında duble yapan ilk oyuncu oldu.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA BİR İLK

Bununla yetinmeyen Osimhen 78'inci dakikada bir kez daha penaltı vuruşunda ağları sarsarak hat-trick yaptı ve bir başka rekoru daha kırdı.

Nijeryalı yıldız Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 Cluj maçı) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

LEWANDOWSKI'DAN SONRA EN UZUN SERİ

Ayrıca Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 8 maçta gol atma başarısı gösteren Osimhen bu alanda Robert Lewandowski'nin Kasım 2020-Kasım 2021'de yaptığı 9 maçlık serisinin ardından en uzun seriyi yakaladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GOL KRALLIĞINA YÜKSELDİ

Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı üç maçta altı kez fileleri havalandırarak Devler Ligi gol krallığında da ilk sıraya yükseldi.

6 gollü Nijeryalı futbolcuyu, 5'er golle Bayern Münih'ten Harry Kane, Manchester City'den Erling Haaland ve Real Madrid'den Kylian Mbappe takip ediyor.