Avrupa’nın Rusya’ya yaptırımları oligarklara yaradı. Servetlerine servet kattılar

2023’ün ilk yarısında Rus milyarderlerin serveti 32 milyar dolarlık bir artış gösterdi.

Avrupa’nın Rusya’ya yaptırımları oligarklara yaradı. Servetlerine servet kattılar

Bu artış, Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımların etkisini azalttı.

Enerji sektörü servetleri büyüttü

Rus milyarderlerin servetlerindeki artışın en büyük nedeni, enerji sektörünün güçlü performansı oldu. Rusya, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinden biri olarak, enerji fiyatlarının yükselmesinden faydalandı. Bu durum, enerji şirketlerinin sahipleri olan Rus milyarderlerin servetlerini büyüttü. Örneğin, Lukoil’in kurucusu Vagit Alekperov, 5,9 milyar dolarlık bir artışla en çok servet kazanan milyarder oldu.

Yaptırımlar servetleri tehdit ediyor

Ancak, Rus milyarderlerin servetleri, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlar nedeniyle risk altında. Yaptırımlar, Rus şirketlerinin faaliyetlerini kısıtlıyor ve bu durum, şirketlerin karlarını azaltıyor. Bu da, Rus milyarderlerin servetlerinin azalmasına neden oluyor. Örneğin, Dağıstan senatörü Süleyman Kerimov, 525 milyon dolarlık bir kayıpla en çok serveti azalan milyarder oldu. Roman Abramoviç de bu yıl 308 milyon dolar kaybetti.

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