Avrupa’nın turizm merkezlerine turist karşıtı hareketler çıktı

Avrupa’da son dönemde turizm merkezi kentlerde turist karşıtı eylemler yaşanıyor. İtalya’nın dünyaca ünlü Venedik kentinde başlayan turist karşıtı eylemler İspanya’da da yaşanıyor. İspanya’nın Mallorca adasında yerel halk turistleri istemediklerini belirten pankartlarla sokağa çıktı. 15 bin kişinin katıldığı protestoda “Turistler evinize gidin” ve “Haydi Mallorca’yı kurtaralım” yazılı pankartlar açıldı.

Yerel halk özellikle turistlere ev kiralayan ev sahipleri nedeniyle kiraların yükselmesinden ve ev bulamamaktan şikayetçi. Ayrıca insanlar özellikle İngiliz turistlerin sokaklarda yaptığı taşkınlıklara sert tepki gösteriyor.

Mallorca’da insanlar turistlere ev kiralayan ya da satan mülk sahipleri nedeniyle evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını ve yeni ev bulamadıklarının altını çiziyor. Yerel halk hükümetin konut sorununa acilen el koymasını ve fiyat düzenlemesi yapmasını istiyor.

Geçen ay İspanya’nın bir başka turizm merkezi Kanarya Adalarında da yerel halk turistleri istemediği gerekçesiyle sokağa çıkmıştı.

İspanya’da turistik bölgelerde emlak fiyatları 2014 yılından bu yana yüzde 208 artış gösterdi. Bu durumun temel sebebinin ise turistler olduğu belirtiliyor.

Turizm merkezlerinde yaşayanalar kentlere uçak ya da yolcu gemisi sınırı konmasını istiyor.

Turist karşıtı protestoların Avrupa’nın başka turizm merkezlerine de sıçraması bekleniyor.