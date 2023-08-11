Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP

Sene 2003… AKP iktidarı, Ottawa Sözleşmesi’ni imzalayarak Türkiye sınırlarını korumasız hale getirmek için ilk adımını attı.

Sene 2013… AKP iktidarı, Avrupa Birliği’nin sınır bekçisi olmayı ve milyonlarca sığınmacının ülkemize gelmesi durumunu kabul etti.

Sene 2023… AKP iktidarı, İngiltere’nin ‘paralı’ sınır bekçisi olmayı kabul etti.

*****

Türkiye’nin Ottawa Sözleşmesi’ne 2003 yılında taraf olmasının ardından sözleşme Mart 2004'te yürürlüğe girdi.

Türkiye, Ottawa Sözleşmesi’ne taraf olarak ülkenin sınırlar içindeki tüm mayınları temizleme sözü vermiş oldu ve sınırlarımızı korumasız hale getirmek için ilk adımlar atılmaya başlandı.

2011 yılına gelindiğinde Suriye İç Savaşı'ndan “kaçan” ilk Suriyeli kafile, günümüzde dahi hala devam edecek olan sığınmacı statüsünü kullanarak Türkiye’ye giriş yaptı.

Türkiye’de kalmak istemeyen Suriyeli sığınmacıların hayali ise Avrupa’ydı.

2013 yılına gelindiğinde; AKP iktidarı, Erdoğan’ın yıllar sonra "Bugün Avrupa halkları kendi topraklarında huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye'nin ve Türk milletinin fedakarlığı sayesindedir" (23.02.2019 / Kahramanmaraş) demesine neden olacak Geri Kabul Anlaşması’na imza atıldı.

Böylelikle, Türkiye’nin Avrupa’nın rahatlığı için tampon bölge olmayı kabul ettiği resmiyet kazandı.

Erdoğan, her fırsatta ‘din kardeşliği’ vurgularıyla Türkiye’nin kapılarının sığınmacılara açık olduğunu vurguladı.

AB, bu kapsamda Türkiye’ye bugüne kadar 4,9 milyar Euro para ödedi.

Avrupa, Orta Doğu’dan gelen göçmenleri ülkesine almamak için AKP’yi sınır bekçisi olmayı kabul ettirdi.

2023 yılına gelindiğinde; son 10 yıldır birçok ülkenin sorunu haline gelen göçmen konusunda en sert adımları atan İngiltere, kendisine çözüm ararken AKP yine bir yabancı ülkenin daha imdadına koşarak İngiltere için de sınır bekçisi olmayı kabul etti.

İktidara geldiği ilk günden itibaren göçmenlere karşı sert bir tutum alacağını söyleyen Hint asıllı İngiltere Başbakanı Rushi Sunak, göçmenlerin yaşayacağı yüzen hapishane uygulamasının ardından İngiltere’ye gelen kaçakları önlemek için Türkiye ile anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma ile Türkiye’den güvenlik güçlerinin, botların İngiltere’ye geçişini nasıl engelleyeceği henüz bilinmiyor.

Bu anlaşma gereği Türkiye’ye bir miktar paranın ödeneceği de belirtildi ancak İngiltere Göç Bakanı Robert Jenrick, para miktarı konusundaki soruya cevap vermedi.

Bir ay kadar önce İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın “göçmenleri uzak tutması” için Türkiye’ye 3 milyon sterlin gönderdiği de ortaya çıkmıştı.

Anlaşmanın duyurusunun İngiltere tarafından yapılmasıyla da anlaşılacağı üzere; AKP iktidarı yine ve yine yabancı devletlerin çıkarları için ulusal çıkarlarımızı gözetmeksizin, bir anlaşmaya daha imza attı.

Gündemden düşmeyen anlaşmaya dair Türk yetkililerden iki gün sonra anlaşmaya dair hiçbir detay içermeyen bir açıklama gelmesi de Türk bürokrasisinin içine düştüğü içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk milleti, devletinin kendileri adına aldığı bu kararı dahi İngiliz bakanların ağzından çıkan birkaç cümle ile öğrendi.

Sanki bundan 1 asır öncesine dönmüşüz, yine içeride ve dışarıdaki düşmanlar tarafından müstemleke bir ülke olarak görülüyormuşçasına...