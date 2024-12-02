Avrupa’ya gitme hayali olanlara kötü haber. O ülkeler kapıları tamamen kapattı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa’ya gitme hayali olanlara kötü haber. O ülkeler kapıları tamamen kapattı!

Avrupa Birliği, Türk vatandaşlarına yönelik vize politikalarını daha da sıkılaştırıyor. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Bulgaristan ve Romanya'ya serbest dolaşım hakkı tanınırken, Türkiye için ek sınır tedbirleri devreye alınacak.

Avrupa Birliği (AB), son zamanlarda uyguladığı vize politikalarında radikal değişiklikler yaparken özellikle Türk vatandaşlarına yönelik vize başvuru ret oranları tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.

Atılan kısıtlama adımlarına yenilerini ekleyen Avrupa ülkeleri, şimdi de Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni kısıtlama adımlarını devreye sokuyor.

1 OCAK TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Bugüne kadar AB'ye üye olmasına rağmen Bulgaristan ve Romanya vatandaşları için pasaport kontrolleri uygulanırken, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren iki ülkeye yönelik serbest dolaşım hakkı tanınacak. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından çarşamba günü gerçekleştirilen yılın son toplantısında ifade edilen haritada, seyahat sınırları kesin çizgilerle ifade edilirken, Türkiye ise kalın çizgilerle bu sınırların dışına itildi.

Toplantının gündem maddelerinden biri de Balkan ülkelerine yönelik son zamanlarda artış gösteren düzensiz göçlerin engellenmesi olurken, Bulgaristan'ın Türkiye sınırını korumaya yönelik ek tedbirler alınması kararlaştırıldı.

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