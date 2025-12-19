Düzensiz göçle mücadele İHA ve radar destekli operasyonlarla sürüyor. Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından Menderes ilçesi Baradan Koyu mevkii kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görüntüler üzerine hızla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) ve Ahmetbeyli Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, kara üzerinde saklanan 9'u çocuk toplam 34 düzensiz göçmen yakalandı.

TOPLAMDA 13'Ü ÇOCUK 79 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Aynı gün Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), Çeşme ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik botu radara takıldı. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-38), hareketli lastik botu durdurdu. Bot içerisindeki 4'ü çocuk toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan toplam 79 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.