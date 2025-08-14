Avrupa'ya kendini unutturma

Türk takımlarının sadece ligimizde değil Avrupa'da da başarılı olması gerektiğini hep söyleriz. Temsilcimiz Fenerbahçe, Feyenoord karşısında etkili futbolunu 5 golle süsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.

Hollanda ekibi karşısında zorlanmayan sarı lacivertlileri ise daha zor bir rakip bekliyor. Bu kez Portekiz temsilcisi Benfica. Son yıllarda başarıları ile gündeme gelen Benfica Şampiyonlar Ligi için en büyük rakip. Üstelik Nice karşısında Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'na süre verdi. Bu nedenle Kerem sarı lacivertli formayı giyse bile Benfica karşısında forma giyemeyecek.

Benfica kendi adına yaptığı bu akıllıca hareketi ile transferi muhtemel Kerem'i kendisine rakip yapmadı. Evet Kerem ismi bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde. Ancak milli oyuncudan olası bir transferde Benfica karşısında yararlanamayacak. Sezonun en önemli maçında statü gereği Kerem Aktürkoğlu olmayacak.

Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmanın keyfini sürüyor. Sarı kırmızılılar elemeler sonrasında rakiplerini beklerken henüz kaleci transferini yapmadı. Geçen sezondan beri ayrılacağı belli olan Muslera'nın yerine hala bir kaleci bulunamaması büyük bir eksi. Her ne kadar Galatasaray yönetimi son dönemde yaptıkları ile beğeni toplasa da kaleye hala kaliteli bir eldiven getirememesi soru işareti.

14 sene boyunca Galatasaray taraftarına kaleci aratmayan Muslera'nın yokluğunu hissettirmeyecek bir isim getirmek gerek. Gündemdeki isim ise Manchester City'nin Brezilyalı ismi Ederson. Uzun yıllardır City kalesini koruyan Ederson önemli bir kaleci. Ancak bu transfer uzadıkça uzadı. Genelde uzayan transferlerin sonu iyi olmuyor. Yönetimin bir an önce Ederson ya da o kalitede bir ismi kadrosuna katması gerekiyor.

Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olması hepimizin ortak dileği. Beşiktaş'ın da Konferans Ligi'nde zayıf rakibi St.Patrick's karşısında aldığı farklı galibiyet moral oldu. Avrupa arenasında hangi kulvarda olursa olsun alınacak başarılı sonuçlar Türk futbolu için çok önemli bir durum. Ülke futbolunun puanını yükseltmesi ve marka değeri açısından gidebildiğimiz yere kadar gidilmeli.

Başakşehir'in başarılı Avrupa girişi de unutulmamalı. Samsunspor ise rakibini beklerken tüm takımlarımızın artık ligimizin ötesine geçmesi tek düşüncemiz. Sane'ler, Icardi'ler, Duran'lar, Rafa Silva'lar, Osimhen'ler Türkiye'ye gelirken Türk futbolunun da Avrupa'da başarılarıyla anılması çok ama çok önemli. Uzun yıllardır hasret kaldığımız başarılara bu sezon ulaşmak ümidiyle..