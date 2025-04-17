Avrupa'ya rekor oranda ihraç yapıyordu! Tekstil devi konkordato ilan etti

İflasın eşiğine gelerek konkordato ilan eden sektör devlerinin arasına CBF Tekstil de eklendi.

Niksar’dan kurulan ve Avrupa’ya ihraç ettiği ürünler ile adından söz ettiren CBF Tekstil'in konkordato ilanı sektördeki endişeleri artırdı.

Her yıl milyonlarca parça tekstil ürününü İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç eden 10 yıllık marka CBF Tekstil'de 400'den fazla kişi çalışıyordu.

Glaudia Constanze Brandt ve Burak Fadıloğlu çifti, 10 yıl önce Tokat’ın Niksar ilçesinde kurdukları CBF Tekstil fabrikası için mahkemeye başvurdu.

MİLYONLARCA PARÇA İHRACAT

CBF Tekstil, 2022 yılında 6 milyon parça, 2023 yılında ise 3 milyon parça tekstil ürünü Avrupa ülkelerine ihraç ederek büyük bir başarıya imza attı. Marka, kadın istihdamına verdiği önemle de adından söz ettirdi.

KONKORDATO SÜRESİ 1 AY UZATILDI

Ancak CBF Tekstil 3 ay önce konkordato ilan etti. 13 Nisan’da ise konkordato süresi bir ay uzatıldı. CBF Tekstil’e 3 kişilik komiser heyeti atandı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato duruşmasının tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.