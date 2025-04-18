Avrupa’ya sürdürülebilirlik mesajı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fransa’da düzenlenen Energy Cities yıllık toplantısına katılarak, Bornova’nın sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını uluslararası paydaşlarla paylaştı. Başkan Eşki, iklim dostu dönüşüm için Avrupa şehirleriyle iş birliğinin önemini vurguladı ve Bornova’nın bu alandaki öncü rolünü sürdüreceğini ifade etti.

Avrupa şehirlerinin sürdürülebilirlik ve dirençlilik hedefleri doğrultusunda her yıl düzenlenen Energy Cities yıllık toplantısının 35’incisi, Fransa’nın Besançon kentinde gerçekleştirildi. Bu yıl “Bağlantılar Kurmak” temasıyla düzenlenen etkinliğe, 2011 yılından bu yana ağın üyesi olan Bornova Belediyesi de katıldı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki öncülüğündeki heyet, Avrupa Enerji Kentleri Ağı’nın davetiyle yer aldığı toplantıda, Bornova’nın sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını ve iyi uygulama örneklerini uluslararası paydaşlarla paylaştı.

“YERELDEN KÜRESELE GÜÇLÜ BAĞLANTILAR KURUYORUZ”

Bornova’yı doğaya saygılı, insan odaklı ve dirençli bir kent haline getirmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Eşki, “Bu hedefe ulaşmak için Avrupa’daki diğer şehirlerle deneyim ve bilgi paylaşmak, ortak projeler üretmek büyük önem taşıyor. Energy Cities çatısı altında kurduğumuz bu bağlar, yalnızca bugünün değil, geleceğin kentlerini şekillendirecek. Biz bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Stormlog projesi ile öncelikli olarak tasarrufu amaçlıyoruz. Temel hedefimiz öncelikle belediye olarak kendi enerjimizi üretmek, arıttığımız suyu kullanmak ve karbon salınımını azaltmak ikinci aşamada Bornova genelinde benzer uygulamaların artmasını sağlamak. Bu anlamda yerelden küresele yayılan bu iş birlikleriyle iklim dostu dönüşümün öncüsü olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.