Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar

Almanya ve İtalya vizeleri için resmi sistem iDATA’ya yönlendirilen başvurular, aracıların eline geçmiş durumda. Turizmden aile birleşimine kadar her başvuruda aylarca beklenirken, randevular 200 ila 1000 Euro arasında fiyatlarla satılıyor. Resmi internet sitesinden doğrudan randevu almak ise çoğu zaman “mevcut tarih yok” uyarısıyla sonuçlanıyor.

ALTIN, PLATİN, VIP DİYE SEÇENEKLERİ VAR

Sözcü’den Ali Güven’in haberine göre, Ankara ve İzmir’de 200 Euro’ya randevu satan aracıların İstanbul tarifesi 250 Euro. “Altın” veya “VIP” başvuru adı altında 1000 Euro’ya kadar çıkan randevular söz konusu. Oysa iDATA’nın resmi hizmet bedeli 45 Euro civarında. Aracı firmalar sistem üzerinden toplu alım yaparak, sıradan başvuru sahiplerini ikinci plana itiyor ve işlemleri keyfi biçimde yönlendiriyor.

KONSOLOSLUK SESSİZ

Alman Konsolosluğu’nun yanıt vermemesi, iDATA sisteminin sorgulanamaması ve sahte e-postalarla dolandırıcılık olayları krizi derinleştiriyor. Aile birleşimi bekleyenler, öğrenciler ve iş insanları aylarca beklerken milyonlarca Euro kayıtdışı biçimde el değiştiriyor. Vizesi reddedilenlerin ödediği ücretler iade edilmediği gibi, hangi gerekçeyle ret alındığı da açıklanmıyor