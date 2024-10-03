Avrupa'yı ayağa kaldıran cinayet: Üç çocuk annesi kadın fena şekilde katledildi

Üç çocuk annesi Natalie Shotter’ın trajik ölümü, İngiltere’de büyük yankı uyandırdı. 37 yaşındaki Shotter, gece dışarıda eğlenirken, iddiaya göre tanımadığı Mohamed Lidow adlı biri tarafından saldırıya uğradı. NHS çalışanı olan Shotter, 17 Temmuz 2021 sabahının erken saatlerinde Batı Londra’daki Southall Park’ta yoldan geçen bir kişi tarafından ölü bulundu. 35 yaşındaki evsiz dul Iidow, tecavüz ve adam öldürme suçlamasıyla yargılanıyor.

SAVCININ AÇIKLAMALARI

Çarşamba günü davayı açan savcı Alison Morgan KC, Natalie’nin geceleri dışarıda eğlenen savunmasız bir kadın olduğunu ve daha sonra bu sanık tarafından istismar edildiğini belirtti. Morgan, “Natalie Shotter’ın tecavüze uğradığı sırada bilincinin yerinde olmadığı, hatta sanığın buna rıza gösterdiği bile söylenemez. Onun rıza gösterdiğine asla inanamıyordu. Natalie’nin ölümüne sebep olan şey, ona defalarca tecavüz edilmesiydi,” dedi.

Morgan, jüri üyelerine, Bayan Shotter’ın başına o gece ne geldiğini ve ölümüne neyin sebep olduğunu anlamanın zaman aldığını söyledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının neredeyse hareket edemediğini, tecavüze uğradığında bilincinin yerinde olmadığını ve bu nedenle rıza göstermesinin mümkün olmadığını belirtti. Aynı gece Bayan Shotter’ın bir mağazanın dışında diğer insanlarla dans ettiği başka bir güvenlik kamerası görüntüsü de vardı.

OLAYIN DETAYLARI

Jüri üyelerine, mağdurun boyunun 1,5 metreden biraz uzun ve ağırlığının da sadece 43 kg olduğu söylendi. Akşam boyunca içki içtiği ve popper da çekmiş olabileceği belirtildi. Morgan, “Çok üzücü bir şekilde, bulunduğunda ölmüştü ve birkaç saattir ölü olduğu belliydi. Bıçaklanmamıştı veya dövülerek öldürülmemişti, vücudunda belirgin bir yaralanma belirtisi yoktu ve yanında başka kimse yoktu. Natalie’nin o gece başına ne geldiğini ve ölümüne neyin sebep olduğunu anlamak zaman aldı. Önemli olan, bulunduğu banktan belli bir uzaklıktaki bir güvenlik kamerasının, o gece başına ne geldiğini ortaya çıkarmasıydı” dedi.

Iidow, ilk olarak 4 Ağustos 2021’de tutuklandı ve 21 Aralık 2023’te suçlandı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden sanık, Old Bailey’deki duruşmanın cuma gününe ertelendiğini duyurdu. Davanın devam ettiği ve iki ila üç hafta sürmesi planlanıyor.