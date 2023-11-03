Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü

Avrupa’da etkili olan Ciaran Fırtınası sonucu İtalya’da 3, Fransa’da 2, Belçika’da 2, Hollanda’da 1, İspanya’da 1, Almanya’da 1 kişi hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Avrupa'yı Ciaran Fırtınası vurdu: 10 ölü

Avrupa ülkelerini Ciaran Fırtınası vurdu. İtalya'da fırtınanın etkisiyle başta Toskana olmak üzere farklı bölgelerde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, park halindeki araçlar sel suyunda mahsur kaldı. Tren seferleri durduruldu, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Pisa ve Mugello kentlerindeki hastaneler ise sular altında kaldı. Prato kentinde evini su basan 85 yaşında bir erkek ve 84 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Livorno kentinde de sel nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Toskana genelinde 3, Veneto’da ise 1 kişi kayboldu. Bölge valisi Eugenio Giani, rüzgarın hızının saatte 140 kilometreye ulaşmasıyla acil durum ilan etti. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella ise kentteki "durumun kritik" olduğunu açıkladı. Yetkililer fırtınanın İtalya’nın güneyine ilerlediğini belirterek dikkatli olma çağrısında bulundu.

BELÇİKA’DA 2, FRANSA’DA 2, HOLLANDA, İSPANYA VE ALMANYA’DA BİRER CAN KAYBI

Ciaran Fırtına’sının dün etkili olduğu İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da da can kayıpları yaşandı. Belçika'nın Gent kentinde ağaçların düşmesi sonucu 5 yaşındaki bir çocuk ile 64 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Fransa’nın kuzeyindeki Aisne bölgesinde ağaç devrilmesi sonucu bir kamyon şoförü ile liman kenti Le Havre'de balkonundan düşen bir adam hayatını kaybetti. Hollanda'nın Venray Belediyesinde ise 1, İspanya’nın başkenti Madrid'in merkezinde 1, Almanya'da da 1 kişi yaşamını yitirdi.

FIRTINA İNGİLTERE’Yİ DE VURDU

Fırtına ayrıca İngiltere'de de hayatı felç etti. Ülkenin güneyinde rüzgarın hızı saatte 135 kilometreye ulaştı, yüzlerce okulda eğitime ara verildi.

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