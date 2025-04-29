Avrupa’yı karanlığa gömen kesinti Türkiye’ye sıçrar mı? Bakan Bayraktar açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa’da yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili Kabine’ye bilgi sunduğunu ifade ederek, “Bizde bir sorun yaşanmıyor, ancak bu durum bizi etkileyebilecek boyutta. Şükür ki biz en uç noktadayız” dedi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

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İspanya’da başlayan ve Portekiz ile Fransa’nın bazı bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye’nin Avrupa elektrik sistemine bağlı olduğunu hatırlattı.

Bayraktar, kesintinin nedenine ilişkin henüz bu ülkelerden net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, “Kabine’ye bilgi verdim. Bizde bir sorun yaşanmıyor, ancak bu durum bizi etkileyebilecek boyutta. Şükür ki biz en uç noktadayız” şeklinde konuştu.

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İSPANYA’DAKİ SORUNUN BOYUTLARI

Kesintinin başlıca sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkat çeken Bayraktar, “Talep yüksek olmayınca rüzgar ve güneş enerjisinin aşırı üretimini yönetemediler deniyor. Ayrıca Fransa’da enterkonneksiyon sistemin kendini korumaya almak için devre dışı bıraktığı belirtiliyor. Böyle iddialar var. Bu ciddi bir sorun, oldukça büyük çaplı bir olay” değerlendirmesinde bulundu.

PORTEKİZ VE İSPANYA’DA NORMALE DÖNÜŞ

Portekiz’de Başbakanlıktan sorumlu Bakan Antonio Leitao, yaptığı açıklamada, elektrik tedarikinin normale döndüğünü ve kesintinin devam ettiği gece saatlerinde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığını belirtti.

İspanya’da ise elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95’inin karşılandığını ve üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu açıkladı.

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AVRUPA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN GİZEMİ

İber Yarımadası’nda yaklaşık 60 milyon insanı etkileyen elektrik kesintisinin nedeni henüz tam olarak belirlenemedi. Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, sorunun kaynağının “muhtemelen İspanya” olduğunu ifade etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise tüm olasılıkların incelendiğini belirterek, halkı spekülasyon yapmaktan kaçınmaları konusunda uyardı.

Sanchez, kesinti sırasında ülkenin tükettiği elektriğin yarısından fazlasına karşılık gelen yaklaşık 15 gigavatlık enerjinin “beş saniye içinde aniden kaybolduğunu” aktardı. İspanya’da elektrik kesintisinin yüzde 99 oranında çözüldüğü bildirilirken, Portekizli yetkililer ülkenin yüzde 90’ında sorunun giderildiğini belirtti.

YÜKSEK SICAKLIKLAR MI SUÇLU?

Portekizli yetkililer, elektrik kesintisinin İspanya’daki yüksek sıcaklıklardan kaynaklandığını öne sürdü. İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) verilerine göre, kesintinin yaşandığı gün hava sıcaklıkları 28 ila 31 derece arasında seyretti. Geçmiş yıllarda ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde nisan ayı sıcaklıkları ortalama 18 derece, güney bölgelerinde ise yaklaşık 21 derece olarak kaydedilmişti.

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ELEKTRİK ŞİRKETLERİNDEN FARKLI YAKLAŞIMLAR

İspanyol elektrik dağıtım şirketi REE, kesintilerin yüksek sıcaklıklarla bağlantısına ilişkin soruya, olayın nedenini araştırmaya devam ettikleri yanıtını verdi. Portekiz’in ulusal elektrik şirketi REN, daha önce yaptığı açıklamada, kesintinin İspanya’daki aşırı sıcaklıklardan kaynaklandığını iddia etmişti. REE, bu iddiaya yönelik herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.