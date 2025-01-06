Avrupa'yı kasıp kavuran ölümcül grip Türkiye kapılarına dayandı

Fransa ve İspanya'daki hastaneler, influenza B'ye yakalanan hastaların başvuruları nedeni ile dolup taşıyor. Tatil sezonunun ardından grip vakaları hızlı artışı sonucu Avrupa'daki hastaneler alarm veriyor.

Her yaştan insanı etkisi altına alan gripten en çok 15 yaş altı çocuklar ve 60 yaş üstü kişilerin etkilendiği bildiriliyor. Ancak yaşlı hastalarda ciddi solunum komplikasyonları oluşuyor. Hastaneler ise yükü hafifletmek üzere yeni birimler kurmaya başladı.

AĞIR VAKALAR AŞILANMIŞ KİŞİLERDEN OLUŞUYOR

Fransa'daki durum hakkında bilgi veren Dr. Jean-Luc Leymarie, "Bu kadar büyük bir salgın görmeyeli uzun zaman oldu," diyerek endişesini dile getirdi. Dr. Olivier Lucidarme ise, "Ne yazık ki ağır vakaların büyük çoğunluğu aşılanmamış kişilerden oluşuyor," diyerek grip aşılarının kritik rolüne dikkat çekti.

İSPANYA'DA BELİRGİN ARTIŞ GÖRÜLDÜ

İspanya'da da Fransa'dakine benzer bir durum oluşurken influenza B nedeni ile oluşan yoğunluğun artması bekleniyor.

MACARİSTAN MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİYOR

Macaristan'da da grip vakalarında artış olması üzerine daha sıkı sağlık önlemleri alınmaya başlandı. Budapeşte'de bazı hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi ve virüsün yayılmasını kontrol altına almaya yardımcı olmak için ziyaretçi yasakları getirildi.

ROMANYA'DA ÖLENLER OLDU

Romanya grip nedeni ile geçen hafta, bir önceki haftanın neredeyse iki katı olan 4.100'den fazla vaka kaydedildi. Ölümlerin 4'ü griple ilişkilendirildi. Bükreş ve Cluj ve Brasov dahil olmak üzere diğer bazı bölgeler en yüksek vaka sayılarını bildiriyor.

Sağlık yetkilileri ise okulların açılmasıyla birlikte vakaların daha da artacağı konusunda uyarı yapıyor.