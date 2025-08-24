Avrupa'yı sallayan asistler! Türk gecesi

Milli yıldızlar Arda Güler ve Kenan Yıldız, Avrupa'da takımlarını sırtlamaya devam ediyorlar.

KENAN YILDIZ'DAN AÇILIŞ MAÇINDA 2 ASİST BİRDEN

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus'un Parma'yı konuk ettiği karşılaşmada; 59'uncu dakikada yeni transfer Jonathan David'e gol pasını veren Kenan Yıldız, 84'te de Sırp golcü Dusan Vlahovic'e asist yaparak galibiyetin mimarı oldu.

ARDA GÜLER XABİ ALONSO İLE BEYAZ SAYFA AÇTI

Juventus'un 10 numarasına Arda Güler de katıldı. La Liga'nın ikinci haftasında Real Oviedo ile deplasmanda karşı karşıya gelen Real Madrid'de ilk yarıda Mbappe'nin attığı golün asistini yapan Arda Güler, ilk haftayı boş geçse de Xabi Alonso yönetiminde açtığı beyaz sayfaya yakışır bir başlangıç yaptı.

BERKE ÖZER DUVAR ÖRDÜ

Ligue 1'de Lille forması giyen Berke Özer kendi seyircisi önündeki ilk maçına Monaco karşısında çıktı. Maç boyu başarılı kurtarışlar yapan milli kaleci karşılaşmaya damga vuran isimlerden biri oldu. Lille, 90+1'de emektar golcü Giroud'nun ağları havalandırmasıyla karşılaşmayı 1-0 kazandı ve sezonun ilk üç puanını aldı. Golü atan Giroud 90+7'de kazanılan penaltıyı ise auta attı.