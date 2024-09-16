Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı

Polonya, Çekya ve Romanya'da en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede şiddetli yağışlar sonucu nehirler taşarken, köprüler çöktü, evler yıkıldı. Çekya, Polonya ve Romanya'da tahliye çalışmaları devam ediyor.
Avrupa'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, Polonya, Çekya ve Romanya'da hayatı felç etti.
Şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybederken, Çekya ve Polonya'nın sınır bölgelerinde de etkili olan seller, birçok yerleşim yerini sular altında bıraktı.
Romanya’nın doğusunda bazı köprüler çöktü, evler yıkıldı, köy ve kasabalar su baskınlarına maruz kaldı. Çekya'nın Litovel kentinde, Morava Nehri’nin taşması sonucu şehrin yüzde 70’i sular altında kaldı.
Bölgede okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı. Çekya’da ilk can kaybı yaşanırken, 12 binden fazla kişi tahliye edildi.
Polonya hükümeti, doğal afet ilanını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi.
Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin hızla yükselmesi, Slovakya ve Macaristan'da da hazırlıkların başlamasına neden oldu.