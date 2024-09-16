Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı

Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA

Orta Avrupa'yı etkisi altına alan sel ve yağışlar 3 ülkede hayatı adeta durma noktasına getirdi. Bölgede can kaybı 10'a yükselirken bir şehrin de sular altında kaldığı aktarılanlar arasında.

1/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 1


Polonya, Çekya ve Romanya'da en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede şiddetli yağışlar sonucu nehirler taşarken, köprüler çöktü, evler yıkıldı. Çekya, Polonya ve Romanya'da tahliye çalışmaları devam ediyor.

2/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 2

Avrupa'da günlerdir devam eden şiddetli yağışlar, Polonya, Çekya ve Romanya'da hayatı felç etti.

3/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 3

Şu ana kadar en az 10 kişi hayatını kaybederken, Çekya ve Polonya'nın sınır bölgelerinde de etkili olan seller, birçok yerleşim yerini sular altında bıraktı.

4/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 4

Romanya’nın doğusunda bazı köprüler çöktü, evler yıkıldı, köy ve kasabalar su baskınlarına maruz kaldı. Çekya'nın Litovel kentinde, Morava Nehri’nin taşması sonucu şehrin yüzde 70’i sular altında kaldı.

5/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 5

Bölgede okullar ve sağlık merkezleri kapatıldı. Çekya’da ilk can kaybı yaşanırken, 12 binden fazla kişi tahliye edildi.

6/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 6

Polonya hükümeti, doğal afet ilanını görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi.

7/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 7

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin hızla yükselmesi, Slovakya ve Macaristan'da da hazırlıkların başlamasına neden oldu.

8/8
Avrupa'yı sel aldı. Can kayıpları artıyor. Bir şehir sular altında kaldı 8
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru: Yaklaşık 11 bin metre
Dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru: Yaklaşık 11 bin metre
Erzurum’da zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan’a döndü
Erzurum’da zorunlu iniş yapan uçak, Hindistan’a döndü
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Londra’da binlerce kişi Filistin için yürüdü: "Nehirden denize Filistin özgür olacak"
Saray Kral Charles'ın cenazesine hazırlanıyor: Operasyon Menai Köprüsü
Saray Kral Charles'ın cenazesine hazırlanıyor: Operasyon Menai Köprüsü
İsrail’ ordusunun Gazze saldırılarında son 10 günde 456 Filistinli öldü
Gazze'de son 10 günde 456 Filistinli öldü
İsrail askerlerinden gazetecilere ateş: Batı Şeria'da 4 gazeteci yaralandı
İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 gazeteciyi yaraladı