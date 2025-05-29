Avukat Fırat Epözdemir hakkında flaş gelişme! Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyordu

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Avukat Fırat Epözdemir hakkında flaş gelişme! Terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyordu

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Fırat Epözdemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması için bugün İstanbul Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

ADLİ KONTROL KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

"Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçlamalarıyla 15 yıla kadar hapsi istenen İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Fırat Epözdemir yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrolle tahliye edildi. Dava 16 Eylül'e ertelendi.

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